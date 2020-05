VIDÉO - Après deux mois de confinement, Joël Dicker lève le voile sur "L’Énigme de la chambre 622"

"Les Etats-Unis, et surtout la Côte est que je connais bien, me permettaient de créer de la distance entre moi Joël qui écrit et le roman. Il m'a fallu du temps pour faire de la ville où je vis un personnage avec de l’imaginaire, de l’émotion et des sentiments."

C’est deux mois presque jour pour jour après sa date de sortie initiale que le nouveau roman de Joël Dicker arrive en librairies. L’épidémie de coronavirus est passée par là et l’écrivain suisse a patiemment attendu des jours plus propices pour lever le voile sur "L’Énigme de la chambre 622", successeur de "La Disparition de Stephanie Mailer", le roman francophone le plus lu de 2018. "Chez nous, le confinement était volontaire", nous raconte l’intéressé depuis son bureau genevois.

"Le point de départ, c’est vraiment Bernard. Je voulais parler de lui parce qu’il a été très important pour moi. Le succès de "L'Affaire Harry Québert", c’est grâce à lui", avoue l’écrivain suisse au sujet de cette figure de l’édition parisienne, décédée en janvier 2018 à l’âge de 91 ans, peu avant la parution de "La Disparition de Stephanie Mailer". "Je me suis dit que la plus belle façon de lui rendre hommage, ce serait de le faire à travers la fiction, entrecoupée du récit de vrais moments que nous avons passés ensemble."

Si "L’Énigme de la chambre 622" est une œuvre de fiction, Joël Dicker s’amuse à brouiller les pistes en mettant en scène un auteur suisse, un certain Joël, qui après avoir commencé à écrire au sujet de son éditeur, le regretté Bernard De Fallois, enquête sur un meurtre commis dans le somptueux palace de Verbier, situé dans la station de ski du même nom. Le lecteur ne connaît pas l’identité de la victime, sinon qu’elle gravite autour d’une puissante banque familiale. Dès lors, le vrai, le faux, le passé et le présent s’entremêlent au fil des coups de théâtre orchestrés par l'auteur.

Joël Dicker n’avait que 26 ans lorsqu’il a fait la connaissance de celui qui fut l’éditeur de Marcel Pagnol et de Georges Simenon. Et qui pariera, des années plus tard, sur le thriller d'un illustre inconnu au physique de jeune premier. Entre les deux hommes s’était nouée une relation quasi-filiale que "L’Énigme de la chambre 622" semble rejouer à travers l’admiration du propriétaire du palace Verbier envers l’un de ses jeunes employés. L’établissement, théâtre du crime, est en revanche une pure invention de l’écrivain.

"Lorsqu’il allait rendre visite à Simenon, à Lausanne, Bernard allait ensuite passer quelques jours à Verbier, dans un hôtel dont je ne me souvenais plus du nom", révèle Joël Dicker. "Alors je me suis dit que j’allais en inventer un pour récréer ce lien avec lui. Il m’avait promis qu’il m’y emmènerait un jour et je me suis dit que situer une partie de l’action là-bas, c’était une façon de faire ce voyage un peu avec lui quand même."