"Ça a été difficile pour moi émotionnellement" : Anna Todd se livre sur la suite de son roman "Stars"

On la sent prête à nous lâcher une information inédite sur le récit de ce nouveau livre. Mais non. Elle nous confesse tout de même que, comme pour la suite d'"After", la narration alternera désormais entre Karina et Kael. "Bon, je vais le dire quand même, ça ne gâchera pas la surprise : Kael se détériore mentalement mais il a aussi des blessures physiques qu'on ne connaissait pas forcément dans le premier tome, et qu'on va découvrir dans le second. Alors que la vie de Karina continue à se détricoter, leurs proches sont... C'est si dur de ne pas en dire trop parce que chaque élément est un spoiler", peste Anna Todd. "Tout ce qui se passe autour d'eux, ça a été très dur pour moi émotionnellement parce que ça m'a rappelé tant de choses que j'ai vécues plus jeune".