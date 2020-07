VIDÉO – Charlize Theron : "J’ai longtemps été la seule femme dans des films d’hommes"

La patronne, c’est elle. Dans "The Old Guard", Charlize Theron incarne Andy, une femme à poigne à la tête d’une bande de mercenaires increvables à tous les sens du terme puisqu’ils ont la particularité d’être immortels. L'arrivée de Nile, une jeune membre des Marines, ressuscitée après avoir été tuée en Afghanistan, va mettre leur belle entente en péril.

"C’est le genre d’histoire dont ma société, Denver and Delilah, est à la recherche", raconte à LCI l’actrice et productrice, dans la vidéo ci-dessus. "Nous ne voulons plus faire partie du problème. Nous cherchons ces grandes histoires qui peuvent tendre un miroir à la société et donner l’impression d’être à son image."

Ces dernières années, Charlize Theron a financé elle-même des films comme "Young Adult", "Dark Places", "Atomic Blonde", "Tully", ou encore le récent "Scandale" sur l’affaire de harcèlement sexuel au sein de la chaîne Fox News. Une manière de garder le contrôle sur sa carrière. Et d’interpréter des rôles de femmes qui sortent des sentiers battus.