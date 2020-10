VIDÉO - En aparté avec Vincent Dedienne : "Je n’ai pas le syndrome Tchao Pantin"

Si le prénom est le même, la ressemblance s’arrête là, même si l’acteur avoue qu’il n’a pas beaucoup de souvenirs de son enfance. "J’ai l’impression que mon cerveau a fini de se mettre en place après et que mon premier souvenir date 2011", s'amuse-t-il dans l’interview En aparté de LCI.fr que vous pouvez découvrir ci-dessus . "Plus sérieusement ça m’a rappelé cette espèce de jungle qu’est l’école. Ce côté marche ou crève. Mais aussi ces bulles d’air quand d’un coup un bon prof t’éclaire, t’ouvre des horizons. Moi c’était les cours de français et de théâtre."

Il y a une espèce de pression dont il faut, à mon avis, se libérer qui est l’idée selon laquelle le drame serait plus difficile ou plus noble que la comédie - Vincent Dedienne

Cette anecdote étonnante, l’acteur aujourd’hui âgé de 33 ans en a fait l’un des moments forts de son spectacle, S’il se passe quelque chose, pour lequel il a récolté le Molière de l’humour en 2017. Bien qu’il soit l’an prochain à l’affiche de deux films plus sombres - A Good Man et La Fine Fleur – Vincent Dedienne n’est pas pressé d’effectuer le fameux virage dramatique indispensable à de nombreux acteurs de comédie.

"Je n’ai pas le syndrome Tchao Pantin", lance-t-il en évoquant le film de Claude Berri qui bouleversa la carrière de Coluche en 1983. "Je trouve ça un peu obscène le désir des acteurs de montrer qu’ils sont ça ou ça, ou qu’ils peuvent être ça et ça. Il y a aussi une espèce de pression dont il faut à mon avis se libérer qui est l’idée selon laquelle le drame serait plus difficile ou plus noble que la comédie. Mais en fait… On s’en fout !".