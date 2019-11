VIDÉO - Emilia Clarke dans "Last Christmas" : "Kate est un peu une épave et elle ne s'en excuse pas"

Certains préfèrent ne rien faire le jour de leur anniversaire. Elle a décidé d'assurer la promotion de son premier projet post-"Game of Thrones". Emilia Clarke a fêté ses 33 ans en répondant aux questions des journalistes venus l'interroger sur "Last Christmas", comédie plus dramatique que romantique saupoudrée des chansons cultes de George Michael et du groupe Wham.

"J'étais fan d'elle depuis 'Game of Thrones'. On s'est rencontré il y a quatre ans et j'ai découvert qu'elle était très drôle et pétillante. Je pensais que c'était quelqu'un de très sérieux mais elle était chaleureuse. J'ai voulu que le public ait la même surprise que moi quand je l'ai vue pour la première fois. Quand j'ai lu le scénario, j'ai tout de suite pensé à elle", nous explique-t-il. Filon romantique pas assez exploité, dénouement trop évident, "Last Christmas" ne nous a pas enchantés autant qu'on l'espérait. Mais il offre à Emilia Clarke une respiration loufoque à l'écran depuis qu'elle a fait ses adieux à Daenerys. Rencontre.

"Last Christmas" débarque dans les salles de cinéma françaises le 27 novembre, un mois avant les fêtes, mais les films de Noël arrivent désormais dès début novembre à la télévision. Pourquoi sont-ils si populaires ?

Emilia Clarke : Ils sont par essence porteurs d'espoir et très réconfortants. La meilleure partie de Noël, c'est l'excitation de tout le monde avant d'y arriver. On a hâte, on a hâte, on a hâte ! Et les films de Noël nourrissent cette attente, vous ne tenez plus en place. C'est bien connu, les fêtes de Noël de la plupart des gens sont un peu décevantes comparées à celles plutôt parfaites qu'on voit recréées dans les films de Noël. Mais ça ne vous empêche pas de revenir l'année suivante et d'avoir l'espoir que, peut-être, votre Noël sera meilleur.

"Last Christmas" est présenté comme une comédie romantique mais raconte une histoire plus personnelle, celle de la renaissance de votre personnage, Kate. Elle affirme qu'on a le droit de ne pas se sentir bien et de partager ses moments difficiles, comme vous le faites dans le livre It's not ok to feel blue and other lies ("Ce n'est pas bien d'avoir le cafard et autre mensonge"). Est-ce l'une des raisons qui vous ont poussé à faire ce film ?

Kate a tout d'une anti-héroïne. Ce n'est pas le genre de personnage principal que vous voyez d'habitude dans ce genre de film. Elle n'a pas arrêté ses conneries, c'est un peu une épave. Et elle ne s'en excuse pas. Elle ne se promène pas en hurlant "Désolée, désolée, désolée". Elle sera plutôt du genre à dire : "Et bien ? Que voulez-vous que j'y fasse ?" Il y a un petit côté cynique là-dedans qui reflète, je trouve, quelque chose de très sincère. Donc quand vous voyez ce type de personnage trouver une vérité et un peu d'espoir, ça rend le tout plus vrai. Parce que si vous avez la fille parfaite qui se balade, qui soudain tombe et se casse la jambe avant de guérir miraculeusement... On en a fini avec ce genre d'histoires. On veut quelqu'un d'un peu plus imparfait qui ensuite se ressaisit. Mais même sa manière de se reprendre en main n'est pas parfaite. C'est vraiment quelque chose qui me semblait plus honnête.