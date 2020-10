VIDÉO - En aparté avec Albert Dupontel : "Le premier des cons, c’est moi !"

Le couvre-feu ? Même pas peur ! En dépit de la suppression des séances du soir depuis samedi dernier à Paris et huit grandes villes de France, la Gaumont a décidé de maintenir la sortie de Adieu les cons ce mercredi dans 632 cinémas à travers l'Hexagone. Un choix stratégique et solidaire car le nouveau film d’Albert Dupontel était attendu avec impatience par les patrons de salles et les spectateurs, trois ans après le succès de Au revoir là-haut.

En adaptant le prix Goncourt de Pierre Lemaitre, l’acteur et metteur en scène était entré dans une nouvelle dimension, sans rien perdre de sa singularité. Plus de 2 millions d’entrées, une quasi-unanimité critique et cinq César dont celui de la réalisation qu’il n’était pas venu chercher, opposé par conviction à ce type de cérémonie.