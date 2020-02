VIDÉO - À l'approche des Oscars, Renée Zellweger nous livre ce qu'elle préfère dans les cérémonies

Les derniers mètres sont souvent les plus difficiles à parcourir. Mais Renée Zellweger n'a pas l'air trop épuisée par le marathon médiatique qu'elle mène depuis plus de quatre mois et la première projection de "Judy" au festival de Telluride fin août. L'actrice américaine a fait une halte à Paris, mercredi 5 février, pour présenter le film qui l'a remise au premier plan, trois après le troisième volet de "Bridget Jones" et une retraite des écrans de près de six ans.

Elle enchaîne les mous de surprise quand nous lui disons tout le bien que nous pensons de son interprétation magistrale de Judy Garland. Son incarnation de l'icône hollywoodienne touche au sublime, faisant d'elle la favorite toute désignée de l'Oscar de la meilleure actrice qui sera remis ce dimanche 9 février.