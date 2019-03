VIDÉO - Tim Burton : "Dumbo utilise son handicap pour faire quelque chose de beau !"

Tim Burton chez Disney ? C’est une longue et belle histoire. Au début des années 1980, l’enfant terrible de Burbank exerça ses talents de dessinateur au sein de la firme aux grandes oreilles avant de voler de ses propres ailes pour développer ses mondes à lui. Le papa de "Beetlejuice" et "Edward aux mains d’argent" rentrera au bercail en 2010 pour revisiter "Alice au pays merveilles", avec à la clé l’un des plus gros succès de sa carrière.





Aujourd’hui, c’est un autre classique maison qu’il réinvente avec "Dumbo", 78 ans après le dessin animé de Ben Sharpsteen qui a bercé notre enfance. Entièrement réalisé en images de synthèse, le célèbre éléphant volant est la dernière recrue d’un cirque ambulant, convoité par le patron d’un parc d’attraction sans scrupule. De passage par Paris pour l’avant-première du film, Tim Burton s’est confié avec LCI...





LCI : Lorsque vous étiez gamin, étiez-vous attiré par un personnage comme Dumbo ? Ou bien n’était-il pas assez "gothique" pour vous ?

Tim Burton : Au contraire ! C’était un mignon petit monstre et moi, j’ai grandi avec l’amour des monstres. Ce qui est intéressant avec Dumbo, c’est qu’il fait écho à tous les sentiments que j’éprouvais. Se sentir différent, se sentir bizarre, l’impression de ne pas entrer dans les cases. Et puis utiliser ce qui semble être un désavantage ou un handicap (il mime les grandes oreilles – ndlr) pour faire quelque chose de beau. Comme voler ! En fait, c’est un personnage qui me parlait très clairement.