VIDÉO - Xavier Dolan : "La différence entre l’amour et l’amitié, c’est le sexe !"

INTERVIEW - Acteur et réalisateur de "Matthias et Maxime", en salles ce mercredi, Xavier Dolan s’est confié à LCI. L’occasion d’évoquer la relation fusionnelle qu’il entretient avec les proches qui l’entourent à l’écran.

"Ce ne sont pas mes amis uniquement", insiste le cinéaste. "Ce sont surtout des acteurs qui sont confirmés. Des pros qui voulaient être dirigés. De même que je leur demandais aussi leur avis sur ma performance à moi. On voulait être bons. S’impressionner les uns les autres. Plus que d’avoir du plaisir ou de déconner, on voulait bien faire notre métier."

Et que pense le Xavier Dolan réalisateur, du Xavier Dolan acteur ? "Je ne me déteste pas comme acteur. Mais s’aimer... Je ne pensais pas jouer dans "Matthias et Maxime" au début. C’est un proche qui m’a convaincu de le faire. Il m’a dit que j’allais m’en vouloir de voir mes meilleurs amis jouer avec un autre. Et il avait raison. Je ne m’en serais jamais remis."