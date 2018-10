"Intouchables" : le remake américain n'est-il qu'une pâle copie ? Regardez la bande-annonce

ÉVÉNEMENT – Longtemps annoncé, le remake américain de "Intouchables" sortira en janvier prochain Outre-Atlantique. Au générique de "The Upside", on retrouve Bryan Cranston et Kevin Hart dans les rôles tenus à l’origine par François Cluzet et Omar Sy. La bande-annonce, qui vient d'être dévoilée, laisse penser que le réalisateur Neil Burger est resté fidèle au travail du duo Nakache-Toledano. Un peu trop ?