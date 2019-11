"J'accuse", le film de Roman Polanski en tête du box-office

Le film intitulé "J'accuse", réalisé par Roman Polanski, a fait polémique avant même qu'il ne soit sorti. Le réalisateur a été accusé de viol par une femme. Les faits remonteraient aux années 70. Des associations féministes ont appelé au boycott du long-métrage et ont demandé sa déprogrammation dans les salles de cinéma. Pourtant, les billets se vendent très bien aux guichets. Pour cause, les parents y voient un outil pédagogique pour les jeunes qui connaissent mal l'affaire Dreyfus.



