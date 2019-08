"J'ai toujours rêvé d'avoir mon propre parc d'attractions" : comment Tim Burton a conçu les décors de son "Dumbo"

"J'ai toujours rêvé d'avoir mon propre parc d'attractions alors on l'a construit", témoigne Tim Burton. "La première fois que j’ai rencontré les gens de Disney, je leur ai demandé si je pouvais créer une attraction. Ce n’est jamais arrivé, mais j’ai eu l’opportunité de le faire ici. Il y a plein de parallèles entre ma vie et le film… Et ici il ne faut rien voir de plus que ma joie de créer mon propre parc d’attraction", avait-il répondu à LCI quand on lui signifiait le parallèle évident entre Disneyland et Dreamland.