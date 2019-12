VIDÉO - James Bond revient d'entre les morts dans la première bande-annonce de "Mourir peut attendre"

Rendez-vous avait été donné mercredi 4 décembre en début d'après-midi. Réglé comme un coucou suisse, le plus célèbre des agents britanniques n'a pas fait davantage patienter ses admirateurs. James Bond revient d'entre les morts, plus énervé et suspicieux que jamais, dans la première bande-annonce de "Mourir peut attendre".

Le long-métrage réalisé par l'Américain Cary Fukunaga - une première - sera le cinquième et dernier pour Daniel Craig dans le costume de 007. Le Britannique s'offrira-t-il un au revoir plein de panache ? C'est ce que laissent présager les images dévoilées par Universal Pictures. Deux minutes 35 secondes de pure adrénaline qui n'augurent rien de bon pour l'espion surentraîné.