"Je me sens plus vivante que jamais" : Céline Dion se confie à TF1 avant son grand retour

INTERVIEW – Alors qu’elle s’apprête à donner le coup d’envoi de sa nouvelle tournée mondiale, Céline Dion a reçu les caméras de TF1 pour évoquer son retour sur scène, son nouvel album intitulé "Courage" et sa vie sans René Angélil, son mari et manager décédé en 2016.

Elle remonte sur scène, ce mercredi soir à Québec, première étape d’une nouvelle tournée mondiale en soutien d’un nouvel album intitulé "Courage", à paraître le 15 novembre prochain. C’est une Céline Dion impatiente à l’idée de retrouver son public et de lui faire découvrir ses nouvelles chansons qui s’est confiée à TF1 début septembre. Elle en dévoile une deuxième ce mercredi après-midi, après "Flying on my own" en juin dernier.

"Courage" sera le premier album de Céline Dion en anglais depuis la mort de son mari René Angélil, en janvier 2016. "C’est sûr que ça a été difficile le départ de René. Mais je vais super bien", promet la chanteuse. "Il faut laisser partir les gens qu’on voit souffrir pendant tant d’années. L’homme qu’on aime le plus dans notre vie… Aujourd’hui, je sais qu’il ne souffre plus. Et je vais super bien parce qu’il m’a laissé tant de bagages. D’énergie, de connaissance… et de courage. Grâce à lui, je n’ai pas peur de partager avec mon équipe mes idées les plus folles."

Croyez-le ou pas, Céline Dion avoue une pointe d’anxiété à l’idée de remonter sur scène. "J’ai toujours le trac", assure-t-elle. "Je me dis que si je n’avais pas le trac, c’est qu’il y a quelque chose qui manquerait. Il y a quelque chose qui serait mort en moi. Et je me sens encore plus vivante que jamais", insiste la chanteuse, qui promet quelques surprises à ses spectateurs. "Je vais danser, oui. Mais je ne vais pas vous dire comment et à quel moment ! Je chante en anglais, je chante en français. Il y aura une nouvelle scène, ce n’est pas le spectacle de Las Vegas. C’est tout nouveau, tout frais. Ça sent le neuf !".