Jenifer écrit de "Nouvelles pages"

L'album "Nouvelle page" de Jenifer a été vendu à plus de 100 000 exemplaires. Il a également été certifié Disque de platine. La chanteuse est en tournée depuis mars dernier. Pour fêter ses 18 ans de carrière cette année 2019, elle offre une réédition de son album en proposant quatre autres titres inédits, dont son dernier single intitulé "On oublie le reste". Selon Jenifer, certaines de ses chansons ont été revisitées et réécrites pour donner un vrai sens à cette réédition.



Ce samedi 23 novembre 2019, Karima Charni, dans sa chronique "L'instant culture", nous parle de Jenifer qui écrit de "Nouvelles pages". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 23/11/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.