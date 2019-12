"#JeSuisLà" : Alain Chabat part chercher l'amour en Corée du Sud pour le réalisateur de "La Famille Bélier"

Du virtuel au réel. Alain Chabat saute le pas et vient prouver qu'il n'y a pas d'âge ni de bonne manière de tomber amoureux. Le comédien délaisse son tablier du "Burger Quiz" pour celui de Stéphane, un chef cuisinier du Pays basque qui s'envole pour la Corée du Sud où vit Soo, une jeune femme pour qui il a eu le coup de foudre sur Instagram.

Les premières images de "#JeSuisLà", qui signe le retour d'Eric Lartigau depuis le succès de "La Famille Bélier" en 2014, montrent les prémices de cette relation épistolaire 2.0 entre le jeune sexagénaire français et sa promise. Plus souriant, l'esprit forcément ailleurs, son attitude laisse perplexe l'entourage du cuistot qui va vivre une expérience façon "Lost in Translation".