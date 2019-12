Johnny Hallyday : une journée hommage organisée à l'Olympia de Paris

LE WE 13h

L'Olympia de Paris va projeter ce 1er décembre 2019 un documentaire sur Johnny Hallyday, avec des images inédites. Pendant 45 ans, il a en effet multiplié les concerts dans cette salle, en solo ou avec d'autres artistes. Les billets pour cet hommage se sont vendus comme des petits pains. A l'entrée, des vêtements et instruments du taulier prêtés par Laeticia Hallyday sont exposés au grand public. Deux ans après la mort de la légende du rock, ses fans sont toujours émus.



