Johnny : son dernier road trip en coffret

Presque trois ans après sa disparition, Johnny Hallyday continue de nous faire rêver. Après les succès de ses deux albums posthumes, tous vendus à plus de deux millions d'exemplaires, la maison de disque de l'artiste et sa veuve viennent de dévoiler un coffret intitulé "Son rêve américain". Celui-ci regroupe deux films documentaires sur le dernier road trip de Johnny aux Etats-Unis avec ses amis. A travers ce documentaire, on apprend énormément de choses sur le chanteur. On y découvre également sa dernière tournée américaine en 2012.



