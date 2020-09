Journées du Patimoine : ce que vous pouvez faire

Les Journées Européennes du Patrimoine sont un peu bousculées cette année à cause de la crise sanitaire. Placée sous la thématique "Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie", cette 37ème édition illustrera de manière conviviale et ludique tout le potentiel que recèle le patrimoine. Ateliers d'artistes, musées, châteaux... plusieurs lieux sont à découvrir gratuitement. Pour connaître les lieux ouverts et les conditions d'accès, il suffit d'aller sur le site des Journées du Patrimoine. Dans les grandes villes où les visites ont été annulées, il est possible de découvrir les lieux culturels sur internet.



Ce samedi 19 septembre 2020, Karima Charni, dans sa chronique "L'instant culture", nous parle de la 37ème édition des Journées Européennes du Patrimoine. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 19/09/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.