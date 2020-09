Journées du patrimoine : les lieux de pouvoir font le plein

Respect des gestes barrières, port du masque obligatoire... Ces mesures sanitaires n'ont pas empêché nos compatriotes à visiter les sites ouverts en ces Journées du patrimoine si particulières. Et comme toujours, les lieux de pouvoir ont eu beaucoup de succès. À l'Élysée, le bureau du président de la République, rénové, est la plus photographiée. À l'hôtel de Matignon, le Premier ministre Jean Castex a tenu à accueillir le public en personne.



