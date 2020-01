VIDÉO - "Judy" : découvrez la bande-annonce du film qui pourrait valoir un Oscar à Renée Zellweger

C'est elle qui chante pendant toute la durée du film, dévoilant un talent qu'on ne lui connaissait pas. Elle offre notamment une version très émouvante du culte "Over The Rainbow", issu du "Magicien d'Oz" (1939) dans lequel Judy Garland incarnait l'incontournable Dorothy.

La bande originale de "Judy" contient évidemment quelques-unes de ses chansons les plus célèbres. Le film fait lui le récit d'un épisode bien particulier de la vie de l'iconique artiste et se concentre sur les cinq semaines de concerts à guichets fermés qu'elle a donnés à Londres à l'hiver 1968. Une période trouble pour la mère de famille qui lutte contre ses addictions et ses soucis d'argent. "Tout le monde a ses problèmes. J'ai eu les miens. Je veux la même chose que tout le monde. Mais j'ai plus de mal à l'obtenir", clame Renée Zellweger dans la première bande-annonce à destination du public français.