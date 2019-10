VIDÉO - Méconnaissable dans le biopic sur Judy Garland, Renée Zellweger nous fait frissonner avec son "Over The Rainbow"

PREVIEW - L'interprétation de ce classique de la chanson par l'actrice américaine donne déjà la chair de poule dans le premier teaser français de "Judy", le biopic consacré à l'artiste de légende qui sort en salles le 22 janvier. Tout ça sent bon la nomination aux Oscars...

Vous entendez ce doux bruit ? C'est celui des murmures qui la voient déjà avec la statuette dorée en main. Renée Zellweger a déjà fait forte impression dans "Judy", le biopic consacré à l'actrice et chanteuse de légende Judy Garland, lors des Festivals de Telluride et Toronto à la rentrée.

"Judy" fait le récit d'un épisode bien particulier de l'iconique artiste et se concentre sur les cinq semaines de concerts à guichets fermés qu'elle a a donnés à Londres à l'hiver 1968. La bande originale du film contient évidemment quelques-unes de ses chansons les plus célèbres, dont l'emblématique "Over The Rainbow" issu du "Magicien d'Oz" (1939), dans lequel Judy Garland incarnait l'incontournable Dorothy.