VIDÉO - "Jumanji : Next Level" : The Rock relance la partie et change les règles dans un premier trailer déjanté

Le premier nous souhaitait la bienvenue dans la jungle. Voilà que le second nous fait passer au niveau suivant. "Jumanji" nouvelle version revient au cinéma pour Noël avec une suite qui s'annonce tout aussi déjantée. Peut-être encore davantage. La faute à un duo de vétérans hollywoodiens qui va venir mettre son grain de sable dans la machine bien huilée du jeu d'aventures.





On retrouve donc les quatre adolescents qui dans "Jumanji" s'étaient retrouvés aspirés et piégés dans le corps des avatars qu'ils avaient choisis. Sauf que cette fois-ci, Danny DeVito ("Batman, le défi", "Matilda") - qui incarne le grand-père d'un des héros - et Danny Glover ("L'Arme fatale") sont à leur tour propulsés dans le jeu vidéo. Et vont devoir composer avec le corps musclé du Dr Smolder Bravestone (Dwayne Johnson) et celui plus gringalet de Franklin "Moose" Finbar" (Kevin Hart).