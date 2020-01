VIDÉO - "Kaamelott - Premier volet" dévoile ses premières images et son impressionnant casting (mais sans Arthur)

A événement exceptionnel, décision exceptionnelle. Attendu comme le Messie par tous les fans de la série culte, le film "Kaamelott" a enfin commencé à prendre forme, mercredi 22 janvier, avec de premières images très excitantes. "La patience est un plat qui se prépare à l'avance. Du coup, le film sortira deux mois et demi plus tôt que prévu. Pour fêter ça : teaser", a annoncé son réalisateur Alexander Astier sur les réseaux sociaux.

Attendue pour octobre, la suite de la série "Kaamelott" débarquera en salles à la fin de l'été, le 29 juillet. La vidéo, d'un peu plus d'une minute, présente le large éventail de personnages qui viendront se frotter au grand écran. Si on retrouve ceux qui ont fait rire les téléspectateurs comme Perceval (Franck Pitiot), Léodagan (Lionnel Astier), Karadoc (Jean-Christophe Hembert) ou Dame Séli (Joëlle Sevilla), on découvre aussi de nombreux nouveaux visages plus surprenants.