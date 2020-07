VIDEO - "L’amour, ça pique, ça caresse, ça fait pleurer" : l’interview love des héros de "Été 85"

Ils sont les héros de Été 85, le nouveau film de François Ozon qui a déjà séduit 112.000 spectateurs depuis sa sortie le 14 juillet. Félix Lefebvre, 20 ans, et Benjamin Voisin 23 ans, incarnent Alexis et David, deux garçons dont l’amitié amoureuse se transforme en passion dévorante… Autant dire qu’ils étaient les candidats parfaits pour l’interview Love de Lci.fr.

Dans "Été 85", Alexis et David vont régulièrement au cinéma ensemble. Au fait, c’est quoi le film parfait pour une séance en amoureux ? "Un bon film d’horreur", juge Félix. "Parce que quand on a peur, on a besoin de s’accrocher à quelqu’un !" Pour Benjamin, ce serait plutôt "un film pas très intéressant, pour que la personne qui t’accompagne soit plus concentrée sur toi." Malin ! Et vous, qu’en pensez-vous ?