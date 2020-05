L'Apollo Théâtre propose des spectacles en live streaming

Alors que les salles de spectacle restent fermées, un théâtre parisien a réussi à conserver une interaction avec son public. Grâce à un système de streaming live, les spectateurs peuvent parler aux humoristes sur scène. Le principe consiste à voir des spectacles en direct et à les partager avec un public par écran interposé. Une prouesse technologique rodée depuis un mois et qui permet aux artistes de retrouver le plaisir de faire un show.



