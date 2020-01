L'art de vivre fait son salon

Le salon Maison et Objet est un événement professionnel de l'art de vivre, du design, des meubles, des accessoires.... de quoi équiper sa maison. On peut également y trouver des objets du quotidien réinventés. Parmi eux, un vase très design qui est vendu à la forme d'une simple feuille de papier modulable. Découvrez également l'appareil raclette à la bougie Cookut. Enfin, le siège ballon de Bloon qui est un objet du quotidien alliant design et bien-être.



Ce samedi 18 janvier 2020, Coralie Dioum, dans sa chronique "L'instant bien-être", nous présente une sélection d'objets tendances qu'on peut toruver au salon Maison et Objet. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 18/01/2020 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.