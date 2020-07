La comédie "Tout simplement noir" sort mercredi prochain

Quand le militantisme frôle le burlesque et que le rire s'invite à la table du racisme, Jean-Pascal Zadi, acteur et réalisateur, en a fait tout un cinéma, soutenu à la réalisation par John Wax. Pour son premier long-métrage, il a écrit le scénario en 2015 et sort mercredi prochain. Et hasard du calendrier, leur réalité est devenue brûlante d'actualité. Découvrez la bande-annonce de "Tout simplement noir", un film tout simplement drôle.



