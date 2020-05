VIDÉO - "La" Covid, déconfinement… L’Académie française passe au crible les mots de la pandémie

Depuis le début de la pandémie, il a été employé à toutes les sauces. Mais quel est, au juste, le genre du mot "Covid" ? Du côté de l’Académie française, les sages ont tranché. Dans un avis publié sur le site de l’institution, on apprend qu’il est féminin puisqu’il s’agit de l’abréviation du terme anglais "corona virus disease", qui signifie en français "maladie du coronavirus".

Or l’usage pour les sigles et les acronymes est de leur donner le genre du mot principal, le "noyau". C’est pourquoi on dit et écrit la SNCF (Société nationale des chemins de fer), le C.I.O. (Comité international olympique), la CIA (Central Intelligence Agency) ou encore le FBI (Federal Bureau of Investigation).