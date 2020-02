La Mixtape de Kikesa : "Je suis prêt à payer pour que Slimane m’apprenne à chanter !"

Il est l’auteur de "Puzzle", un premier album aux sonorités aussi éclectiques que ses influences. Jeune rappeur originaire de Nancy, Kikesa écoute aussi bien de la pop, du rock, de l’électro que de la variété française. Un candidat idéal pour la "Mixtape" de LCI ! Le concept ? Les écouteurs sur les oreilles, notre invité découvre une playlist que nous avons concoctée pour le faire réagir et le surprendre. A-t-il reconnu chaque chanson et son interprète dès la première note ? Et vous, auriez-vous fait mieux que lui ?

Dans ce premier numéro, vous allez entendre du Orelsan, du Christophe Maé, du Booba et du Juliette Armanet. Un hymne intemporel interprété par Johnny Hallyday. Un tube mythique des Bee Gees et un autre plus actuel de Slimane et Vitaa. "Slimane, j'adore. Il chante si bien", confie Kikesa. "J'aimerais qu'il m'apprenne à chanter. Slimane si tu vois cette vidéo, je suis prêt à payer !" Pour découvrir l'intégralité de ses réponses, cliquez sur la vidéo ci-dessus !