VIDÉO - On vous explique la polémique qui enfle autour de J.K. Rowling, accusée de transphobie

Rapidement, elle s'attire les foudres de certains internautes, qui lui rappellent que les hommes transgenres pouvaient avoir leurs règles et que des femmes transgenres non. "Je connais et j'aime les personnes trans, mais effacer le concept de sexe enlève la capacité de beaucoup de discuter de leur vie de manière significative. Ce n'est pas la haine de dire la vérité", rétorque J.K Rowlings qui tente de se justifier dans une autre série de messages qui ne font que mettre le feu aux poudres. D'autant qu'en décembre dernier, elle avait exprimé son soutien à Maya Forstater, une chercheuse licenciée pour des tweets jugés transphobes.

Tout comme le cast de la série Pose , qui nous plonge dans la "ball culture" du New York des années 1980. "C'est tellement stupide", a déclaré à Variety Indya Moore, comédienne transgenre qui joue Angel dans la fiction. "Elle ne comprend même pas à quel point la mort et la violence sont à l'origine de toutes ces opinions qu'elle partage actuellement sur les réseaux sociaux. (…) Elle contribue à une stigmatisation qui continue de nous tuer aujourd'hui".

Ce mercredi 10 juin, J.K. Rowling a de nouveau pris la parole sur son blog pour contextualiser ses commentaires controversés en révélant qu'elle avait été victime de violences conjugales et d'agressions sexuelles. "Je suis sous les projecteurs depuis plus de vingt ans maintenant, et je n'ai jamais parlé publiquement du fait d'avoir moi-même survécu à des violences conjugales et des agression sexuelles", a-t-elle écrit dans un long article. Après un premier "mariage violent" dont elle est sortie "difficilement", J.K. Rowling s'est remariée en 2001 avec le médecin écossais Neil Murray, "un homme vraiment bon", a-t-elle dit. "Je n'ai fait état de mon passé que parce que comme n'importe quel être humain sur cette planète, j'ai un passé complexe, qui dessine mes peurs, mes intérêts et mes opinions", a-t-elle aussi expliqué.

Malgré cette justification jugée bancale par de nombreux internautes, J.K Rowling se retrouve en bien mauvaise posture. “J.K. Rowling est en train de détruire son héritage, tweet par tweet”, titre même le site de Forbes. Une chose est sûre : cette polémique risque bien de parasiter la sortie du troisième volet des Animaux Fantastique, prévu pour novembre 2021. La Warner, qui distribue le bock-buster a d'ailleurs réagit aux propos de J.K. Rowling : "Les événements de ces dernières semaines ont confirmé notre volonté d'entreprise de faire face à des enjeux sociétaux difficiles. La position de Warner Bros. sur l'inclusivité est bien établie, et favoriser une culture diversifiée et inclusive n'a jamais été aussi important pour notre entreprise et pour notre public à travers le monde", a expliqué la société dans un communiqué.