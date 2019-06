VIDÉO - Découvrez la nouvelle bande-annonce spectaculaire de "La Reine des Neiges 2"

Trop puissants ? Mais pour faire quoi ? Sauve l’humanité d’une sombre menace ? Mystère… En tout cas, ce ne sera pas sans risque. Dans les ultimes instants, Anna surgit et prévient : "Personne ne fera de mal à ma sœur !". Kristoff et Olaf apparaissent également dans ce nouvel avant-goût du film de Chris Buck et Jennifer Lee, attendu en France en salles le 20 novembre prochain.