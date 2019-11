"La Reine des neiges" championne des produits dérivés

"La Reine des neiges" a déjà généré 120 millions d'euros dans l'Hexagone, rien qu'avec les jouets, lors de la sortie du premier volet. Un record absolu pour une licence. Alors aujourd'hui pour le deuxième film, elle est incontournable dans tous les magasins de jouets. Même situation dans les supermarchés, les banques et les stations de ski.



