Les scènes d'amour gay de "Rocketman" coupées en Russie, Elton John pousse un coup de gueule

Cachez cette homosexualité que je ne saurais voir ! En salles ce vendredi en Russie, deux jours après sa sortie en France, Rocketman, le biopic d’Elton John, a été "nettoyé" de 5 minutes, sur un peu plus de 2 heures, par son distributeur local, la société Central Partnership. A l’issue d’une avant-première à Moscou en milieu de semaine, le critique russe Anton Dolin a en effet révélé sur Facebook que les scènes de baiser entre le chanteur, interprété par Taron Egerton et John Reid, son manager incarné par Richard Madden, avaient été supprimées.





Les coupes concernent également une photo du chanteur et de son mari David Furnish qui apparaît durant le générique, accompagnée d’un texte expliquant que les deux hommes élèvent ensemble les enfants qu’ils ont adopté. Cette décision unilatérale a provoqué la colère d’Elton John, du réalisateur Dexter Fletcher et des producteurs du film qui, dans un communiqué, déplorent un choix "destiné à se plier aux lois locales et dont nous n’étions pas au courant jusqu’à aujourd’hui."