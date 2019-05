VIDÉO - La voix de "La Reine des neiges" Anaïs Delva sort son premier album

Si vous entendez à la radio le single "J'ai su", la voix de cette chanson devrait vous êtes familière : elle n'est autre que celle d'Elsa dans le dessin animé de Disney "La Reine des neiges. Anaïs Delva, la jeune femme qui doublait le personnage et avait interprété son hymne "Libérée, délivrée", sort en effet son premier album, "Obsidienne", six ans après ce carton planétaire. Un album aux tonalités variété et pop que Bintily Diallo nous fait découvrir ce vendredi dans sa chronique de la matinale de LCI.





Anaïs Delva, qui a écrit la moitié des titres de cet opus, s'est entourée de compositeurs reconnus comme Davide Esposito, Ben Mazué ou Icare. Celle qui est également comédienne - on l'a vue dans les comédies musicales "Dracula" et "Salut les copains", et au cinéma dans "Les nouvelles aventures de Cendrillon" ou "Alad'2" - reprend également en acoustique "Je dois m'en aller" de Niagara.