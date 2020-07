"Le moment était venu de chanter" : Tracee Ellis Ross suit les traces de sa mère Diana dans "La Voix du succès"

A MUSIC STAR IS BORN - Icône du petit écran et de la mode aux Etats-Unis, elle aura mis 48 ans pour oser se mettre devant un micro. Tracee Ellis Ross raconte à LCI comment cette comédie "feel good" teintée de soul, en salles ce mardi 14 juillet, lui a permis de vaincre sa peur.

Son premier grand rôle au cinéma a été privé de sortie en salles aux Etats-Unis. Pandémie de coronavirus oblige, La Voix du succès est sorti directement en VOD outre-Atlantique. Le public français pourra le découvrir dès ce mardi 14 juillet, jour de fête nationale. Tout un symbole pour la francophile animée qu'est Tracee Ellis Ross. Elle décline poliment quand on lui propose de faire l'interview dans la langue de Molière. Avant de souligner, en français dans le texte, "qu'elle le parle un peu". L'actrice américaine est dans son salon, nous dans le nôtre. Mais c'est comme si la distance créée par la crise sanitaire n'existait pas. Elle ne cesse de sourire et enchaîne les rires aux éclats. A mille lieux du personnage de diva qu'elle joue dans cette comédie feel good teintée de musique soul, qui tombe à point nommé pour l'été. Un film sans prétention qui offre une bouffée d'air frais bien nécessaire dans le climat actuel.

Tracee Ellis Ross incarne Grace Davis, une légende de la musique sur qui l'industrie a apposé une date d'expiration. Lasse d'enchaîner les best-of et les tournées souvenirs, elle se repose sur sa jeune assistante personnelle Maggie (Dakota Johnson) qui ne rêve, elle, que d'une chose : produire le prochain album de son idole. Le duo va tant bien que mal collaborer pour (re)trouver sa voix. La voix du succès. "C’est intéressant parce que ce titre en français est la raison pour laquelle j’ai été si attirée par ce projet. Pour Maggie comme pour Grace, il s’agit de ne pas laisser l’idée que les autres ont de vous déterminer qui vous êtes. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, peu importe votre âge, vous pouvez continuer à rêver et être qui vous voulez être", explique-t-elle.

Elle a une sacrée voix ! C’est énorme d’avoir un acteur qui peut vraiment chanter - Nisha Ganatra, réalisatrice de "La Voix du succès"

"Je me suis beaucoup identifiée à ça, en particulier par rapport à mon parcours avec le chant. Le fait d'affronter l’un de mes plus grands rêves qui est aussi l’une de mes plus grandes peurs, les possibles jugements et les critiques. Est-ce que j’étais capable de résister à tout ça, faire ce qui fonctionnait pour moi et essayer quelque chose de nouveau ?", ajoute-t-elle. Tracee Ellis Ross a mis du temps pour oser chanter. 48 ans. Née en octobre 1972 à Los Angeles, elle a pourtant grandi avec un micro à portée de main. Celui de sa mère, Diana Ross. "Je crois que ça a aidé pour le rôle. Elle comprend ce que c'est d'être une icône de la musique parce qu'elle en fait personnellement l'expérience", commente la réalisatrice Nisha Ganatra qui "ne peut imaginer quelqu'un d'autre dans la peau de Grace Davis". "Et elle a une sacrée voix ! C’est énorme d’avoir un acteur qui peut vraiment chanter", ajoute-t-elle.

Tracee Ellis Ross a enregistré six chansons pour La Voix du succès, dont l'envoûtant "Love Myself" qu'elle a présenté en direct à ses 8,6 millions d'abonnés sur Instagram à la mi-mai, des larmes plein les yeux. "J’ai toujours voulu chanter puis ce scénario est arrivé et j’ai su que c’était le moment de le faire", nous glisse-t-elle. Comme la dernière pierre qui manquait à un édifice déjà bien bâti. Après des débuts dans le mannequinat, elle auditionne pour le Malcolm X de Spike Lee au début des années 1990. C'est le déclic. Elle change de filière à l'université de Brown où elle est inscrite et étudie le théâtre. Au fil des années, elle fera de la télévision son terrain de jeu favori. Avec la série Girlfriends d'abord (2000-2008), puis avec Black-ish, dont la septième saison débutera en 2021.

Productrice de cette dernière et de son spin-off Mixed-ish, qui s'inspire de sa vie d'enfant métisse, elle remporte le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série comique en 2017. Une première pour une actrice noire dans cette catégorie depuis Debbie Allen 34 ans plus tôt pour Fame. "Son sens de la comédie est imparable. J’ai travaillé avec de grands acteurs mais ils n’étaient pas des acteurs de comédie. Donc la regarder mêler drame et comédie, c'était comme observer une chorégraphie amusante. Sa manière de parler à Nisha Ganatra aussi, sa camaraderie avec les autres comédiens... Elle a mené la danse de bien des façons", note Kelvin Harrison Jr, qui lui donne la réplique dans La Voix du succès.

Nisha Ganatra dit de sa star qu'elle est "drôle, intelligente, un personnage chaleureux et hors du commun avec un grand rire généreux". Tracee Ellis Ross est aussi une femme engagée qui milite pour l'égalité des sexes, la justice sociale et le mouvement Black Lives Matter. Et n'hésite pas à envoyer balader les journalistes qui lui demandent avec insistance pourquoi elle n'est pas mariée et n'a pas d'enfants. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si elle "a chassé le script de La Voix du succès pendant près de huit mois". "J’ai adoré que ce soit l’histoire de deux femmes à la recherche de leurs voix", affirme-t-elle. Un girl power assumé qu'elle pourrait revendiquer en musique ?

Je ne crois pas que j’arrêterai un jour d’être sur un plateau de tournage - Tracee Ellis Ross

Elle explose de rire quand on lui demande si l'an prochain, une fois que la situation sanitaire se sera adoucie, elle se voit plutôt sur scène ou sur un plateau de tournage. "Mon Dieu ! Rêvons grand. Est-ce qu’on ne serait pas sur la route avec une tournée des stades et un album à succès ? Pourquoi pas ?", sourit-elle. Et de poursuivre : "Je ne crois pas que j’arrêterai un jour d’être sur un plateau de tournage. J’adore être actrice, les opportunités que ça m’offre. J’adore être capable de raconter différentes sortes d’histoires et d’humanités. Et j’adore ce que ça m’apporte en temps qu’être humain. Tout ça me permet de prendre mon envol et de jouer comme je ne pourrai pas le faire dans la vraie vie".

Universal Pictures

>> "La Voix du succès" de Nisha Ganatra avec Tracee Ellis Ross, Dakota Johnson, Ice Cube et Kelvin Harrison Jr en salles dès le 14 juillet

Delphine DE FREITAS