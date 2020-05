VIDÉO - L’amour, l’alcool, ses souffrances… Lady Gaga se confie avant la sortie de "Chromatica"

On gardait le souvenir d’une Lady Gaga blonde platine, bouleversée de recevoir l’Oscar de la chanson originale pour "Shallow", le tube désormais mythique du film A Star is Born, un soir de février 2019. Sa performance sur la scène du Dolby Theater de Los Angeles avec Bradley Cooper, son réalisateur et partenaire à l’écran, n’avait fait que renforcer l’idée que Stefanie Germanotta était encore plus convaincante – et bouleversante – lorsqu’elle laissait tomber les artifices qui polluent un peu trop souvent ses albums.

On pouvait donc se montrer un brin circonspect en découvrant fin février le clip de "Stupid Love", le premier extrait de Chromatica, un nouvel album à paraître ce vendredi, après un report de sept semaines en raison de la pandémie de coronavirus. Tenues guerrières rose fluo, quelque part entre Mad Max et Priscilla, folle du désert, rythmes électro et gros refrain à la Madonna… C’est presque à un retour en arrière de dix ans, celui de l’album The Fame et du tube "Poker Face", auquel Stefanie Germanotta semblait inviter ses fans, sans présager du reste d’un nouvel opus enregistré sur près d’un an entre Los Angeles et New York.