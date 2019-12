Laurent Voulzy fait la tournée des cathédrales

Alors que certains enchaînent les zéniths, Laurent Voulzy, lui, s'est lancé dans une tournée des églises. Des édifices aux résonances sonores particulières qui subliment davantage ses chansons. A Chartres, le concept a conquis le public. Avec sa guitare, Laurent Voulzy entonne ses mélodies festives et joyeuses, soigneusement choisies en accord avec le lieu. Si l'on dit qu'il est difficile de chauffer les églises, avec quelques refrains repris par le public, le chanteur y est parvenu.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.