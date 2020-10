Le cirque Arlette Gruss part en tournée

Le cirque Arlette Gruss reprend son ballet festif après six mois de fermeture. Une joie pour la famille Gruss, en dépit du fait qu'elle a dû réduire de moitié sa capacité d'accueil pour respecter les mesures sanitaires. Au programme : des numéros époustouflants, réalisés par des personnes et par des animaux domestiques. En effet, Arlette Gruss n'a plus aucun fauve depuis trois ans et met toujours l'accent sur le respect des animaux et de la tradition.