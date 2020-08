VIDÉO - "Le Cœur Holiday" : Mika s'allie à Soprano pour sa première chanson en français en 6 ans

L'UNION FAIT LA FORCE - Les deux anciens collègues de "The Voice" se retrouvent en musique sur un single plein de bonne humeur sonnant comme un appel à la résilience, près d'un mois après les explosions qui ont ravagé Beyrouth, la ville natale du chanteur britannico-libanais.

Une double dose de musique pour amorcer la rentrée en douceur. Mika a surpris ses fans avec deux morceaux inédits, annoncés en dernière minute sur ses réseaux sociaux. Moins d'un an après la sortie de son album My Name Is Michael Holbrook, le chanteur britannico-libanais a dévoilé deux duos. Un en italien avec Michele Bravi et un autre en français avec son ancien collègue de The Voice, Soprano. Titre de ce dernier morceau, son premier dans la langue de Molière depuis six ans ? Le Cœur Holiday. "Un rappel à garder la tête et le cœur brillants", explique Mika sur Instagram. Sur Twitter, il ajoute que cette chanson enregistrée "il y a quelques temps" avec le rappeur marseillais "prend tout son sens en ce moment".

"Et quand tu tombes à genoux / Garde le cœur en fête / Garde le cœur debout / Garde le cœur Holiday. Et si la vie te rend fou / Même sans le soleil / Garde le cœur debout / Garde le cœur Holiday", martèle le refrain de cette chanson pop et festive qui sonne comme un hymne à la résilience près d'un mois après les explosions à Beyrouth. Né dans la capitale libanaise en 1983, Mika a été contraint de quitter le pays pendant la guerre alors qu'il n'était qu'un enfant mais ne l'a jamais oublié. Il a été parmi les premières personnalités à prendre la parole après le drame ayant fait plus de 180 morts et détruit des quartiers entiers de la ville le 4 août.

Il organise un concert caritatif sur YouTube pour Beyrouth

"Même de loin, mon cœur s’est brisé en pensant à tous ces gens qui ont perdu leurs maisons, leur gagne-pain et leurs proches", a déclaré l'interprète de Relax qui a choisi de mettre son art au service des autres. Pour aider la population locale à se relever, Mika a annoncé qu'il organiserait un concert virtuel "avec quelques surprises" diffusé en direct sur YouTube le samedi 19 septembre. Prix du billet d'entrée pour ce show nommé "I Love Beirut" - à acheter ici ? 10 euros. "L'argent récolté sera divisé entre deux associations qui font un travail incroyable sur le terrain à Beyrouth, en se concentrant sur la réponse d'urgence et la reconstruction de la ville : la Croix rouge libanaise et Save the Children UK", précise le chanteur.

Delphine DE FREITAS