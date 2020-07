Le coronavirus en chansons

De nombreux artistes ont sorti des titres liés au coronavirus. Dans sa chanson intitulée "Corona song", Renaud reste engagé dans son style et avec ses mots. À l'opposé, Pierre Perret a chanté "Les confinis" dans un registre différent. Quant à Calogero, Soprano et Jean-Jacques Goldman, ils ont prêté leur voix en rendant hommage aux soignants. Découvrez en images la compilation de ces registres.



