VIDÉO - Le Dindon : Dany Boon et Guillaume Gallienne dans un classique indémodable

CINÉMA - Jalil Lespert a convié Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol ou encore Ahmed Sylla dans la comédie Le Dindon, adaptée de la pièce de Georges Feydeau. A découvrir dans les salles mercredi 25 septembre.

Le Dindon a beau avoir été joué pour la première fois en 1896, la pièce de Georges Feydeau n’en reste pas moins très moderne. Ce classique du théâtre de boulevard le prouve une nouvelle fois avec une adaptation au cinéma menée par l’acteur Jalil Lespert, à qui nous devons notamment le film Yves Saint-Laurent et la sérié Versailles. Et pour donner vie sur grand écran à ce Dindon, il a réuni quelques pointures de la comédie en France, Dany Boon, Guillaume Gallienne, Ahmed Sylla ou encore Alice Pol, que nous retrouvons tous dans un teaser à découvrir ci-dessus.

L’histoire : Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est autre que Victoire, la femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple à manipuler. Surtout, la mésaventure a lancé dans leur société un sujet – et un petit jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des autres. Alors quand entrent dans l’arène Rediop, soupirant de Victoire, et Suzy, ancienne flamme de Vatelin, le jeu se corse encore.

Le Dindon est à découvrir dès mercredi dans les salles.