VIDÉO - Le Dindon : quand Dany Boon et Guillaume Gallienne mènent le bal chez Feydeau

Il y a longtemps que Georges Feydeau n’avait pas eu les honneurs d’une adaptation au cinéma alors que le théâtre le célèbre régulièrement. La dernière remonte à 2005 avec Un fil à la patte de Michel Deville avec Emmanuelle Béart, Charles Berling ou encore Dominique Blanc. Dans quelques semaines, les spectateurs français pourront (re)découvrir l’une de ses œuvres les plus populaires : Le Dindon. Jalil Lespert adapte en effet pour le grand écran cette comédie dans laquelle il convie notamment Dany Boon et Guillaume Gallienne.





L’histoire : Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est autre que Victoire, la femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple à manipuler. Surtout, la mésaventure a lancé dans leur société un sujet – et un petit jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des autres. Alors quand entrent dans l’arène Rediop, soupirant de Victoire, et Suzy, ancienne flamme de Vatelin, le jeu se corse encore.