Le film "Petit Pays" présenté en ouverture du Festival du film francophone d'Angoulême

Le Festival du film francophone d'Angoulême signe la rentrée du cinéma français. Cette année, son ouverture a été marquée par le film intitulé "Petit Pays". Ce long-métrage raconte l'histoire du racisme et de la guerre civile au début des années 90 au Rwanda. Il est inspiré du livre autobiographique de Gaël Faye, né d'un père français et d'une mère rwandaise au Burundi en 1982. Découvrez un extrait du film en images.



