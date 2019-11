"Le grand amour", le nouvel album de Frank Michael

Depuis son premier tube en 1976, les fans sont restés fidèles à Frank Michael. Le chanteur a d'ailleurs sorti un nouvel album intitulé "Le grand amour" qu'il a présenté près de Mons, en Belgique. Le public constitué de Belges et de Français a apprécié ses chansons d'amour, mais surtout son charme. Et même après quarante ans de carrière, le succès de Frank Michael est resté intact.



