VIDÉO - "Le Grand Bain", Jusqu'à la garde", Gilles Lellouch... Découvrez l'ensemble des nommés aux César

Les jours se suivent et se ressemblent pour les amoureux du cinéma. Au lendemain des nominations des Oscars, les César ont dévoilé les acteurs, actrices, réalisateurs et films qui concourront lors de la cérémonie du 22 février prochain . Les noms des heureux élus ont été dévoilés, mercredi 23 janvier, par Alain Terzian, président de l'Académie des arts et techniques du cinéma, et par Kad Merad, qui animera la soirée, diffusée en direct sur Canal +.





C'est une liste sans trop de surprises qui vient consacrer deux des films qui ont fait le plus parler cette année."Le Grand Bain" de Gilles Lellouche, qui a séduit près de 4 millions de spectateurs en salle, est en lice pour 10 trophées lors de la cérémonie des César qui se déroule ce vendredi 22 février à la salle Pleyel, à Paris. Idem pour le puissant "Jusqu'à la garde" de Xavier Legrand, film choc sur les violences au sein d'une famille déchirée par un divorce.





Ces deux 'œuvres font partie des sept nommés pour le César du meilleur film, aux côtés du western en anglais de Jacques Audiard "Les Frères Sisters", du long métrage d'Emmanuel Finkiel adapté de Marguerite Duras "La Douleur", de la comédie de Pierre Salvadori "En liberté!", du tendre hommage aux gloires de la chanson d'Alex Lutz "Guy" et de "Pupille" de Jeanne Herry, sur le parcours d'une adoption.