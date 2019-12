Le Grand Bleu, replongez dans la légende

Le film "Le Grand Bleu" fête ses 30 ans. A cette occasion, le compositeur Eric Serra et ses musiciens présentent le long métrage en ciné-concert. Ils partiront donc en tournée dans le pays, en Belgique et en Suisse du 4 au 31 mars 2020. Le film sera projeté sur un grand écran et la musique sera jouée en live devant le public. Pour rappel, la bande originale du Grand Bleu a remporté une Victoire de la musique et le César de la meilleure musique de film en 1989. Fort de ce succès, elle s'est vendue à plus de trois millions de copies dans le monde.



Ce dimanche 8 décembre 2019, Karima Charni, dans sa chronique "L'instant culture", nous parle des 30 ans du film "Le Grand Bleu". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 08/12/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.