Le Grand Palais propose une exposition immersive en ligne sur Pompéi

En 79 après Jésus-Christ, la cité de Pompéi a été recouverte par six mètres de pierres ponces. Elle a été ainsi à la fois détruite et préservée. Le Grand Palais devait proposer une grande exposition sur Pompéi. Faute de pouvoir accueillir le public, l'établissement a mis en place des visites virtuelles de la cité, engloutie sous les cendres depuis près de deux millénaires. Une immersion gratuite avec des vidéos et des animations 3D.



