VIDÉO - Le Kestuf’ de Oxmo Puccino : "J’ai réussi ma life, c'est fou !"

À 45 ans, celui qu'on a surnommé à ses débuts le "Black Jacques Brel", en raison de son amour immodéré de la langue française, se retourne sur le chemin parcouru sur ce disque apaisé, mais furieusement récréatif, à l’image du single "Ma life" en duo avec Orelsan, l’icône de la nouvelle génération qu'il qualifie de "compagnon de route".

"J’ai réussi ma life, c'est fou. Mais pas celle du voisin", précise l’intéressé. "Pas celle du mec qui cartonne à la télé ou celui qui a la voiture, la maison, la femme avec qui tu voudrais coucher. Comme si t’avais pas ta propre femme, tu vois ? Ma réussite, elle est personnelle. Je bois de l’eau, je marche le matin, mes parents sont encore en vie. Des choses bêtes comme ça qui font que je m’en sors vraiment pas mal."

Au fait, comment fait-il pour avoir toujours l’air aussi zen ? "C’est un combat", assure Oxmo. "Il faut l’avoir voulu. Après l’avoir voulu, il faut le construire chaque jour. Et puis un jour on finit tranquille. C’est vrai, hein ? Et ça marche ! Alors oui, je suis zen." Ce qui ne l'empêche pas de se réveiller la nuit pour une bonne rime. "Je me la répète une vingtaine de fois avant de m'endormir", raconte-t-il. "Comme ça, le matin, je n'ai qu’à la cueillir !".

>> Oxmo Puccino, en concert à la Cigale à Paris les 8 et 9 et 10 décembre. Toutes les dates sur oxmo.net. Album "La Nuit du Réveil" (All Points). Disponible.