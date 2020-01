VIDÉO - Le Kestuf’ de Luidji : "Je ne pense pas qu’il existe un amour éternel"

Avec "Tristesse Business Saison 1", Luidji a publié l’un des plus beaux albums de 2019. Et il compte bien défendre son flow singulier dans les prochains mois, avec en point d’orgue un concert le 17 mars prochain à la Cigale, à Paris. Rappeur ou chanteur ? "Franchement j’en ai pas grand chose à faire", répond l’intéressé au Kestuf’ de LCI avec le mélange de malice et de nonchalance qui le caractérise. "Je dépeins un peu mes émotions sous n’importe quel format. Du moment que ça convient à l’énergie que je veux transmettre sur le morceau en question."

Du percutant "Mauvais Réflexe" au jazzy "Néons Rouges / Belles Chansons" en passant par l'explicite "Femme Flic", Luidji chronique sa vie sentimentale avec des mots sensibles, parfois crus, sans jamais chercher à se donner le beau rôle, au contraire. Lorsqu’on lui demande s’il croît en l’amour, le "grand" de surcroît, l'artiste de 28 ans sourit et développe sa théorie bien à lui.